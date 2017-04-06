Керченский фестиваль фотографии набирает обороты

Интерес к Керченскому фестивалю фотографии растет с каждым днем. На сегодняшний день организаторы отсмотрели более 200 работ, присланных начинающими и профессиональными фотографами.

В этом году, в числе участников не только жители Керчи, также заявки прислали фотолюбители из Севастополя, Симферополя, Феодосии и Краснодара. На сегодняшний день самому младшему участнику — 8 лет, а самому старшему номинанту — 67.

Как отмечают организаторы проекта, их главная задача — объединить людей, которые любят это искусство и сделать подобные мероприятия традиционными.

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Как стало известно, в рамках фестиваля фотографии выступят ведущие фотографы Керчи с бесплатными мастер-классами и творческими встречами для всех желающих. Как только организаторы утвердят подробный план фестиваля, будет открыта предварительная запись на мастер-классы. Предполагается, что с период с 21 по 28 апреля каждый день будет занят творческой встречей либо другим интересным событием.

Отметим, что главный приз конкурса — 10 000 рублей. Продолжается прием работ: фотографии высылаются в электронном варианте на электронную почту организаторов artstudio26.9@gmail.com в формате .Jpeg. К работе прилагается информация: ФИО, возраст, номинация, краткое описание о фото.

главный приз конкурса — 10 000 рублей

Каждый участник может прислать не более 2-х работ в каждую из номинаций.

Прием работ продлится до 18 апреля. Фотографии, которые пройдут предварительный отбор будут представлены на самой масштабной фотовыставке города в ДК «Корабел». Открытие фестиваля состоится 18 апреля в 16:00.



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