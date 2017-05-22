Керченский фотоклуб возродился в третий раз за сорокалетнюю историю

В Керчи, 21 мая, состоялось открытие фотоклуба «Пантикапей». В дальнейшем участники хотят переформатироваться в общественную организацию и устраивать выставки.

В будущей штаб-квартире члены клуба провели торжественное открытие, перерезав красную ленту. Теперь фотографам предстоит утвердить план дальнейшей работы. Для этого им предстоит собраться на второе организационное собрание.

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А пока любители фотографии смогут собираться, обсуждать работы и творческие планы, делиться опытом и учиться чему-то новому друг у друга.

Члены клуба обсуждали возможность регистрации в качестве общественной организации и активную выставочную деятельность. Фотоформатом рамки работы клуба ограничиваться не будут, в планах – видеосюжеты и кинематографические работы.

Стоит отметить, что фотоклуб впервые был организован в далеком 1977 году. С тех пор он возрождался три раза.

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