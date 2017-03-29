Керченский ГАЛС: как это было…

Конец 1970-х годов. В Керчи был создан и организован клуб авторской песни КСП «Галс» под руководством Юры Черноморченко, большого знатока авторской песни, поэта и композитора. Председателями клуба являлись ныне известные в Крыму среди бардов Елена Свок, на данный момент проживающая в Симферополе, Сергей Ганичев. В клуб авторской песни входили как профессиональные певцы, как и простые любители.

Участники клуба, собираясь по вечерам и праздникам, сочиняли песни, исполняли их друг другу с душой и упоением, а также привечали известных исполнителей, таких как Ю. Визбор, и других, приезжающих на краткое время в Крым, заглядывая и в керченский клуб. Сам клуб располагался в филиале театра Пушкина по ул. Советской. Керченские барды выступали на всех фестивалях бардовской песни, объединялись с КСП всего Крыма, ходили в пешие походы, собирая большие группы, ведь в то время пешеходный туризм был очень популярен. Гитара и костёр и в наше время каждому навевают «походную» атмосферу, ведь гитару тогда брали с собой всегда и везде. Популярные песни «золотого периода» авторской песни, такие как «Вечер бродит», «Как здорово», и другие, можно услышать и сегодня, от играющих на улице Ленина, музыкантов…

Керченские барды были активными ребятами — ничто их не пугало. Концерты устраивали как и у себя, так и в городе. «Это было весело» — говорит бывший член клуба, бард-любитель Рада — «Самые лучшие воспоминания остались с тех лет».

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Летом была большая среди мира бардов традиция — тот же Юра Черноморченко организовал на побережье косы Тузла лагерь, куда приезжали все известные и неизвестные делегации из разных городов Советского Союза, а также популярные в то время поэты, композиторы, певцы авторской песни, барды и просто любители авторской песни. Позже лагерь перенесли с косы Тузла на берег Керченского пролива, между мысами Фонарь и Барзовка. От географического положения лагеря и пошло название лагеря «Барзовка», и название группы, исполняющей песни-переделки «Барзариум», куда входили любители весёлых песен под гитару.

По причине ограниченности места количество приглашенных в лагерь сократили, но за три смены по три недели каждая через Барзовку проходило большое количество людей. Были случаи, когда дети, привозимые с собой родителями, вырастали заядлыми «барзовцами» и в будущем основывали свои семьи.

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Клуб просуществовал не один десяток лет, но в 90-х всё стало постепенно угасать. Людей собиралось всё меньше, сам клуб под своё «крыло» взял бывший теперь директор театра Пушкина, Станислав Мартюк. В 2000-х годах деятельность клуба прекратилась.

Елена Власова

Традиция собирать бардов каждое лето продолжается в Керчи и до сих пор. В основном, смены приезжают на небольшой промежуток времени, так как молодых гитаристов, похоже интересует другое. В основном, в легендарной ранее Барзовке теперь палаточный хостел для любителей серфинга.

Но клуба КСП «Галс» больше нет. В здании, где он располагался, теперь расположено несколько офисных контор и магазинов, сдающихся в аренду. Но я верю, что среди нашей молодёжи найдётся тот, кто как когда-то Юра Черноморченко, однажды объединит молодых керченских гитаристов, и клуб авторской песни продолжит своё существование после долгого перерыва.



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