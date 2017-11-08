Керченский горгаз: ответы на актуальные вопросы

Сегодня, в ходе пресс-конференции, главный инженер Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав ХРИСТОФОРОВ, ответил на актуальные для горожан вопросы. В частности о решении проблем с очередностью в учреждении и переноса абонентской службы в доступный район города.

С переходом на законодательство РФ, изменились правила обслуживания газ сетей. 26 сентября ГУП РК ««Крымгазсети» приступили к информированию керчан, у которых срок поверки газовых счетчиков истек, дабы избежать в дальнейшем расчетов в соответствии с нормативами потребления газа.

Кто должен контролировать срок проверки газового счетчика?

Руководитель Керченского горгаза отметил, что многие керчане не понимают, почему теперь они должны следить за своими счетчиками и обновлять их самостоятельно. Владислав ХРИСТОФОРОВ дал развернутый и понятный ответ:

«По нормативным требованиям РФ мы занимаемся обслуживанием сетей,которые находятся у нас на балансе. На них и выделяется финансирование. Это сети, которые подходят только до фасадов жилых домов. Все остальные сети, которые проходят по фасаду, в помещении, в подъездах, непосредственно в квартирах у абонентов, мы обслуживаем на основании заключенных договоров на техническое обслуживание и поставку природного газа. И за эти работы уже платит собственник»,- пояснил Владислав Владимирович.

Также, он отметил, что даже информирование абонентов об истечении срока проверки счетчика, не входит в обязанности работников «Крымгазсети». Но для керчан новые правила непривычны, поэтому руководство керченского горгаза берет на себя эту задачу.

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Очередь в Керченском горгазе

Уже с начала октября, в здании Керченского Горгаза собирались огромные очереди. Сотрудники не справлялись с потоком заявок. Обстановка была напряженной. В пик ажиотажа керчане неоднократно нарывались на грубость сотрудников горгаза. Владислав ХРИСТОФОРОВ, прокомментировал эту ситуацию:

«Сотрудники, которые некорректно общались с абонентами, были уволены. На их место взяли более стрессоустойчивых людей. На сегодняшний день уже нет такого ажиотажа. Очереди умеренные. Мы стремимся улучшить качество работы абонентской службы».

Керченский горгаз переезжает

Керчане давно говорят о том, что расположение здания горгаза вызывает определенные неудобства. Администрацией города, было утверждено – перенести абонентскую службу горгаза в центр Керчи. На сегодняшний день известно, что здание находится по улице Фурманова.

«В настоящий момент идет работа по подготовки документации. После будет проводиться закупка услуги по аренде помещения. Далее нужно сделать ремонт и перепланировку. Помещение будет просторным. Мы постараемся сделать все возможное для комфортного обслуживания наших абонентов», – комментирует Владислав Владимирович.

Планируется, что новый офис Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства, будет открыт в первом квартале 2018 года. К этому времени значительно расширят штат сотрудников абонентской службы горгаза.

Как выбрать правильный газовый счетчик?

Руководитель керченского отдела «Крымгазсети», подробно рассказал, как выбрать правильный газовый счетчик. Он отметил, что нельзя дать определенный список фирм, выпускающих приборы. Нужно обратить внимание на то, чтобы тип счетчика был включен в госреестр.

Кто и сколько должен платить за газ в Керчи?

В ходе пресс-конференции задавали и вопросы, которые адресовали керчане, через обращения в СМИ. Больше всего люди интересовались тем, кто именно и когда будет платить за газ по социальной норме. Она значительно отличается от реальной цифры потребления. Выяснилось, что тем абонентам, которые получили уведомления, но не обратились в службу с заявкой в установленный срок, выставят счета по социальной норме. Керчане, которые уже написали заявление на замену счетчика, оплачивают потребление газа по показаниям, даже если проверка произойдет значительно позже.



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