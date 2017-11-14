Керченский горгаз работает в штатном режиме

Некоторые керченские СМИ обвинили горгаз в неосведомленности новых цен на замену газовых счетчиков. Такие выводы сделали из-за того, что сегодня не работала онлайн-касса предприятия. Но данная информация оказалась ложной.



По официальной информации от руководства керченского ГУП РК «Крымгазсети», онлайн-касса действительно не работала. Но причина в другом. Временно отсутствовало интернет соединение на предприятии, без которого невозможно проводить кассовые операции. После восстановления сети, касса продолжила свою работу.

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В связи с этим, руководство Керченского горгаза, просит СМИ, которые опубликовали неверную информацию, дать опровержение.

Напомним, сегодня снизились тарифы на замену газовых счетчиков.

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