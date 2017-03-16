Керченский интернат отметил трёхлетие «Крымской весны»

На днях состоится главный праздник всего полуострова — годовщина присоединения Крыма к России. Три года назад Крымский полуостров законно перешёл в состав Российской Федерации. И хоть торжественная дата ещё не настала, в Керчи это значимое событие уже начали отмечать. Сегодня в честь праздника «Крымская весна» в интернате для детей-сирот провели торжественное мероприятие.

15 марта в 16:00 в актовом зале учебно—воспитательного учреждения для детей сирот состоялась праздничная встреча, приуроченная к трёхлетию «Крымской весны». Учащихся интерната пришли поздравить представитель Российской общины г.Керчи Дудаков Василий Андреевич, председатель совета старейшин керченского хуторского казачества Лычагин Николай Николаевич, полковник ракетных войск стратегического назначения Куприн Эдуард Васильевич, председатель литературного объединения «Лира Боспора» Вера Коваль, член Российской общины и по совместительству учитель истории в школе № 5 Загорудько Людмила и керченский вокальный дуэт Квятковских.

В рамках проведённого мероприятия, посвящённого третьей годовщине возвращения Крыма в Российскую Федерацию, представители Российской общины провели открытый урок для учащихся керченского интерната, посвящённый теме «Крым и Россия едины».

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В ходе торжества патриотические стихотворения торжественно рассказали ученик 9 класса школы №5 Максименко Ростислав и председатель литературного объединения «Лира Боспора» Вера Коваль. Также ребятам показали на экране короткометражный фильм о воссоединение материка и полуострова, рассказали об истории Крыма, о событиях, предшествовавших воссоединению Крыма с Россией, о событиях «Крымской весны» и проведении референдума.

Больше всего учащихся тронули песни семейного дуэта Квятковских со словами: «Это Крым, и по совести – это Россия! Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные – Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь».



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