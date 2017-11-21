Керченский интернет-провайдер снизил цены на подключение и внедряет социальные тарифы!

На фоне компаний, которые предоставляют услуги по подключению и доступу к глобальной сети ИНТЕРНЕТ, фирма АПЕКС-КРЫМ (Керчь) заметно выделяется. Эта компания работает на современном оборудовании, имеет свою волоконно-оптическую сеть по всему городу и постоянно внедряет все новинки IT-индустрии.



В этом месяце интернет-провайдер АПЕКС-КРЫМ порадовал керчан снижением цены на подключение. Сейчас в многоэтажных жилых домах, услуга на подключение к сети ИНТЕРНЕТ, в любой точке города, стоит 150 рублей. Ранее стоимость подключения составляла 500 руб.

С декабря будут внедрены социальные тарифы по доступу в интернет, которыми смогут воспользоваться инвалиды, участники ВОВ, малообеспеченные и многодетные семьи.

Интернет-провайдер АПЕКС-КРЫМ, помимо предоставления высокоскоростного безлимитного доступа в сеть интернет в Керчи, также предоставляет такие услуги, как: создание корпоративной связи и построение домашних сетей, услуги аренды каналов связи, услуга «Безопасный город», а также установка систем видеонаблюдения.

Кроме этого, абоненты АПЕКС-КРЫМа могут подключиться к «Смотрешке»: уникальному беспроводному интернет-телевидению, которое можно смотреть в любой точке Крыма и России.

По вопросам подключения обращайтесь по тел. +7 (978) 732 72 89

Сайт интерент-провайдера АПЕКС: https://apex-crimea.com/

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