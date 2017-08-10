Керченский Клуб юного моряка: чего ждать

Вскоре в Керчи появится Клуб юного моряка. Керчан научат ремеслу настоящего моряка.

На данный момент проходят организаторские мероприятия по открытию в Керчи Клуба юного моряка.

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Занятия будут проходить на базе Керченского Керченского морского технического колледжа, выступая учредителем Клуба.

Деятельность и открытие Клуба было согласовано с министерством спорта региона. На днях прошло собрание, на котором инициаторы создания клуба обсудили основные детали, которые осталось решить перед стартом.

Юных моряков будут обучать яхтенному спорту, шлюпочной практике, виндсерфингу и многому другому.

Подробнее о начале учебной деятельности и способах записи в Клуб читайте на сайте KerchINFO.com.

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