Керченский Клуб юного моряка: чего ждать

Вскоре в Керчи появится Клуб юного моряка. Керчан научат ремеслу настоящего моряка.
На данный момент проходят организаторские мероприятия по открытию в Керчи Клуба юного моряка.
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Занятия будут проходить на базе Керченского Керченского морского технического колледжа, выступая учредителем Клуба.
Деятельность и открытие Клуба было согласовано с министерством спорта региона. На днях прошло собрание, на котором инициаторы создания клуба обсудили основные детали, которые осталось решить перед стартом.
Юных моряков будут обучать яхтенному спорту, шлюпочной практике, виндсерфингу и многому другому.
Подробнее о начале учебной деятельности и способах записи в Клуб читайте на сайте KerchINFO.com.
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