Керченский металлургический завод на контроле у Минпрома РК

Керчь посетил с рабочей поездкой первый замминистра промышленной политики РК Константин Равич. Чиновник провёл встречу с трудовым коллективом и руководством ГУП РК «Керченский металлургический завод».

В рамках встречи были подняты столь актуальные для предприятия вопросы как оплата труда и перспективы завода.

По словам первого замминистра одной из первостепенных задач Минпрома Крыма является максимальное содействие в решении вопросов созданного предприятия.

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Замминистр отметил, что ведомство активно работает над наполнением портфеля заказов для предприятие и в будущем готова оказывать всевозможную поддержку и содействие в решении важных вопросов.

«С удовлетворением отмечу, что на данный момент задолженность по заработной плате на заводе отсутствует», – сообщил Константин Равич.

Во встрече также приняли участие прокурор г. Керчи Андрей Травкин, и.о.директора ГУП РК «Керченский металлургический завод» Сергей Кураж.

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