Керченский металлургический завод получил кредит от РНКБ

Керченский металлургический завод не может начать свою полноценную производственную деятельность и находится в вынужденном простое. Причиной этого является полное отсутствие оборотных средств.

Как пишет Интерфакс с ссылкой на крымский парламент, для организации полного производственного цикла завод планирует привлечь кредит под залог непрофильных активов. Полученные деньги будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия.

В этом году Керченский металлургический завод уже трижды объявлял конкурс на привлечение кредита на 500 млн рублей с начальной ценой контракта 271,25 млн рублей. Однако первая, и единственная, заявка поступила только в третий раз от Российского национального коммерческого банка.

Читайте: Судостроительный завод «Залив» принял участие в международном форуме

Так, РНКБ откроет ГУП «Керченский металлургический завод» кредитную линию с лимитом 500 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на сайт госзакупок.

Цена контракта составила 210 млн рублей, срок кредитования — 3,5 года, а процентная ставка — 12% годовых.

«Для обеспечения исполнения обязательств заемщика перед РНКБ комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма в понедельник согласовал передачу в залог имущества республики, закрепленного на праве хозяйственного ведения за метзаводом», — говориться в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

