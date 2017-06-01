Керченский металлургический завод «просит» кредит на полмиллиарда

ГУП «Керченский металлургический завод» открывает кредит на 500 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов сайта государственных закупок РФ.

ГУП «Керченский металлургический завод» объявило конкурс на открытие кредитной линии в размере 500 млн рублей на 1279 дней (3,5 года).

Максимальная цена контракта составляет 271,25 млн рублей, то есть под 15,5% годовых.

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Инвесторы могут подавать заявки на участие до 14 июня включительно, сам аукцион состоится 19 июня.

Согласно материалам сайта госзакупок, главной целью привлечения заемных средств является пополнение оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчетов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

Напомним, 29 мая на заводе прошёл масштабный митинг, который не удалось проигнорировать местным властям. Более 200 сотрудников комбината вышли на улицу, протестуя против задержек по выплатами заработной платы.

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