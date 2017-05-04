Керченский морской торговый порт станет больше и мощнее

Керченский морской торговый порт будет расширяться. Так, Главной государственной экспертизой рассмотрен первый этап проекта по модернизации и расширению инфраструктуры порта.

В расчетах установлено выделение средств на ремонт двух причалов, а также постройку одного нового. Новый причал будет грузовым, также будет удлинен Новый мол, и углублено дно.

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Помимо этого, комплекс по перегрузке также будет расширен. Вместе с тем, особое внимание будет уделено безопасности навигации при подходе к Новому молу. Пресс-служба порта отмечает, что средства на расширение и ремонт объектов инфраструктуры, будут выделяться из федерального бюджета.

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