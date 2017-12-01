Керченский мост 1 декабря 2017: фото с мыса Ак-Бурун

Журналисты сайта КерчьИНФО все чаще выбираются из серых стен офиса в увлекательные путешествия по нашему городу. Сегодня мы поехали на мыс Ак-Бурун, чтобы снова сделать свежие фото Керченского моста.

Почти месяц назад мы уже были здесь и наблюдали за процессом строительства транспортно перехода в Крым. С тех пор здесь многое изменилось.

Надвижка автодорожной части уже заметно приблизилась к арке. На все протяженности от керченского берега до фарватера Крымский мост выглядит практически готовым. Есть лишь незначительные пробелы на одном участке надвижки. Там где мост огибает мыс Ак-Бурун, конструкция транспортного перехода имеет более сложную форму, а потому и процесс строительства на этом участке занимает больше времени.

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С мыса Ак-Бурун хорошо просматриваются многие детали Керченского моста. Здесь можно насладиться не только хорошим обзором всего строительного процесса, но и сами пейзажем.

С этого ракурса не каждый может увидеть стройку века. Журналисты КерчьИНФО с удовольствием делятся уникальными фотографиями со своими читателями. Наблюдайте за нашей лентой новостей. Уже 4 декабря, журналисты и операторы КерчьИНФО отправятся в самое сердце грандиозной стройки.

Керченский мост фото 1 декабря 2017

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