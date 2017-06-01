Керченский мост 1 июня (фото)

Сегодня погода в Керчи не радует солнцем, к тому же периодически срывается мелкий дождик. Однако, строительству Керченского моста это абсолютно не мешает.

В последнее время активно обсуждается транспортировка и установка судоходных арок, которая пройдет в августе-сентябре текущего года. Как отмечают пользователи сети интернет, проблем с транспортировкой и раскачиванием арок не будет, поскольку их масса очень велика, а частота порывов ветра крайне низка.

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И пока идут споры, сайт KerchINFO.com представляет вам свежие фотографии стройки транспортного перехода через Керченский пролив со смотровой площадки.

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