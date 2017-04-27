Керченский мост 27 апреля (фото)

Ежедневно, в любое время суток, 8000 человек трудятся на строительстве Керченского моста. Рабочие смонтировали более 36 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

Количество погруженных свай, уже давно перевалило за половину и составляет 4700 штук из 7 тысяч. Опоры авто— и железнодорожной частей моста готовы практически на половину. Почти на 70% собраны судоходные арочные пролеты. Они сейчас разрастаются на технологической площадке Керчи.

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Напомним, первые автомобили поедут по Керченскому мосту в конце 2018 года, а поезда начнут ходить в конце 2019 года.

Предлагаем вам свежие фото со «стройки века» по состоянию на 27 апреля 2017 года. Кроме того, перейдя по ссылке выше, вы можете сравнить, как поменялся мост за месяц.

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