Керченский мост 6 июня (фото)

Редакция KerchINFO.com продолжает следить за продвижением строительства Керченского моста. На данный момент, готово 318 опор.

Ранее, «недоброжелатели», отмечали, что строительство моста через Керченский пролив «замораживает» проекты по строительству дорог на материковой части России. Об этом сообщал bigmir.net, со ссылкой на Главу управления дорог Забайкалья Евгения Присташа. Чиновник посетовал на то, что все средства, запланированные на дороги, уходят на мост, а дорожному покрытию, в частности Забайкальского края, приходится ждать лучших времен.

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Как бы то ни было, большинство россиян такие упаднические настроения не разделяют. Кроме того, источники на Керченском мосту, регулярно сообщают о планах на ближайшее будущее и о проделанной работе.

Так, по предварительной информации, по фарватерным опорам, в июне планируется бетонирование перемычки, третий этап бетонирования ростверка, монтаж второго яруса стойки. По автодороге в июне-июле – захватки по стойкам и бетонирование перемычки. По ж/д дороге – бетонирование 2-го этапа по ростверку, монтаж нижнего яруса стоек, бетонирование 3-го этапа, монтаж верхнего яруса стоек.

И, конечно же, все «свидетели секты строительства моста» ждут окончания строительства железнодорожной арки на технологической площадке «Керчь». Ждут этого события фотограф и видеооператор сайта КерчьИНФО, которые 14 июня отправляются в пресс-тур по Керченскому мосту.

Строительство Керченского моста фото

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