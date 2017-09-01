Керченский мост: актуальные фото на 1 сентября 2017

Пока все внимание было приковано к транспортировке и установки железнодорожной арки моста на фарватерные опоры, мост продолжал увеличиваться. Мостостроители работают в соответствии с графиком.

Так, состоянием на 29 августа 2017 года готово:

264 опор автомобильной части моста, что составляет 91,7% проекта

121 опоры железнодорожной части моста, что составляет 39,4% проекта

Всего залито 385 опор, что составляет 64,7% проекта.

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3090 свай автомобильной части моста, что составляет 100% проекта

2777 свай железнодорожной части моста, что составляет 76% проекта

Всего погружено 5867 свай, что составляет 87% проекта.

Отметим, Керченский мост будет состоять из 6740 свай и 595 опор.

На очереди транспортировка автомобильной арки Керченского моста. На данный момент осуществляется подготовка конструкции к дальнейшей операции — на арочный пролет устанавливают транспортировочные стяжки. Их общее количество – 16 штук (по 8 с каждой стороны).

Тем временем, продолжаются работы и по проектам, которые связаны с транспортным переходом через Керченский пролив. Например, активизировалось строительство автомобильных подходов к мосту, а дома на ул. Цементной Слободке оградили забором с колючей проволокой на верхушке, дабы оградить здание от вандалов.

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