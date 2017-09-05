Керченский мост: актуальные фото на 4 сентября

В водах Керченского пролива продолжается строительство транспортного перехода. В данный период процесс достиг пикового этапа.
Керченский мост – грандиозное строительство, которое разрастается вот уже третий год в Керченском проливе.
За это время по проекту уже погружено почти 5900 свай из почти 6700 свай трех типов. Готовы 380 из 595 опор. Собраны почти 200 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593. Это более 83 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн.
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Напомним, что в конце августа была успешно осуществлена операция по транспортировке и установке на фарватерные опоры железнодорожной арки моста. К аналогичной морской операции на технической площадке «Керчь» подготавливают и автомобильную арочную конструкцию.
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