Керченский мост: актуальные фото на 4 сентября

В водах Керченского пролива продолжается строительство транспортного перехода. В данный период процесс достиг пикового этапа.

Керченский мост – грандиозное строительство, которое разрастается вот уже третий год в Керченском проливе.

За это время по проекту уже погружено почти 5900 свай из почти 6700 свай трех типов. Готовы 380 из 595 опор. Собраны почти 200 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593. Это более 83 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн.

Читайте: Просадка опор Керченского моста: миф или реальность?

Напомним, что в конце августа была успешно осуществлена операция по транспортировке и установке на фарватерные опоры железнодорожной арки моста. К аналогичной морской операции на технической площадке «Керчь» подготавливают и автомобильную арочную конструкцию.

Всегда актуальные фотографии и видео о стройке века смотрите на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

