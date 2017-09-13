Керченский мост: актуальные фотографии на 13 сентября

Журналисты КерчьИНФО снова сели на мотоцикл, чтобы проехать по таким тропам, где люди и пешком редко ходят. Коленки расцарапаны кустами шиповника, но редакционное задание выполнено.

Новые ракурсы Керченского моста и установленной железнодорожной арки! Те самые ригели, о которых мы писали, красуются на своих местах и ждут, когда их будут закреплять.

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Смотрите свежие фотографии моста в Крым, вглядывайтесь в детали и делайте прогнозы. А мы пока поработаем над следующим «опасным» маршрутом.

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