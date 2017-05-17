Керченский мост: более 5000 свай – вид с мыса Ак-Бурун (фото)

Как KerchINFO сообщали в предыдущих материалах, строительство Керченского моста не прекращается ни днем, ни ночью. Набрав темп, мостовики работают на 8 участках стройки, протяженностью в 19 километров.

А эти 19 километров, полностью открываются взору с крепости «Керчь». Именно оттуда, с мыса Ак-Бурун, гости крепости и журналисты KerchINFO.com могли наблюдать, как одна за другой, в воду погрузились уже более пяти тысяч свай, сооружены 350 ростверков, готовы 309 опор. Арочные пролеты также «потолстели», и теперь весят больше семи с половиной тысяч тонн.

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