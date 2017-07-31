Керченский мост будет электрифицирован к 2020 году

К 2020 году будет электрифицирован Керченский мост и участок крымской железной дороги до Багерово. Об этом сообщат газета «Коммерсантъ».

Минтранс, ОАО РЖД и ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) подготовили план электрификации железной дороги Тамани и Крымского полуострова, реализация которого предусмотрена до 2025 года.

Работы по электрификации железной дороги будут происходить постепенно ввиду своей большой финансовой стоимости. Электрификация участка железной дороги до Багерово обойдется в 4, 3 млрд рублей и будет окончена до 2020 года.

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Также проектом предусмотрена электрификации железнодорожных путей, ведущих от Керченского моста к Джанкою с разветвлением на Феодосию и Керчь. Эта часть проекта воплотится в жизнь до 2025 года.

Напоминаем, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года. По оценкам экспертов, в Крым ежедневно будет ходить 15 поездов.

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