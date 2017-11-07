Керченский мост будут контролировать восемь КПП

ФГУП «Управление ведомственной охраны» Министерства транспорта РФ проводит электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательных работ в рамках оснащения инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности Керченского моста. Соответствующий документ размещён на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в два этапа: первый этап – с даты заключения договора по 10 декабря 2017, второй этап – с 11 декабря 2017 по 31 января 2018.

За это время специалисты должны провести инженерно-экологические и инженерно гидрометеорологические изыскания. А также разработать раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» в том числе рассчитать ущерб водным биоресурсам и разработать проект санитарно-защитной зоны и зоны ограничения передающих радиотехнических устройств.

Читайте: Керченский мост будет охранять морская бригада из Росгвардии

В составе линейного объекта, по проекту документа в Керчи будут проектировать три КПП, два здания для досмотра физических лиц, один пункт управления, один блок контейнер и 2 мачты на насыпном участке.

На острове Тузла планируется установить два КПП и две мачты на насыпном участке. Со стороны Тамани также установят три КПП, два пункта управления, две мачты на насыпном участке, предусматривается также устройство отсечного ограждения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 12 490 174 ,85 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

