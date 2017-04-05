Керченский мост: чего не ожидали владельцы дач

Автомобильные подходы к Керченскому мосту оставили на улице керченскую семью. Со столь печальной историей обратился в редакцию житель Керчи Геннадий.

Единственное место жительства мужчины и его семьи попадает в зону строительства автодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и идёт под снос без выплаты компенсации.

В 2014 году, взвесив свои финансовые возможности, супруги приобрели дачу под постоянное место проживание. Так, 10 мая 2014 года в СОК «Залив», который расположен в городе Керчь в районе шоссе Героев Сталинграда, Геннадий приобрёл садовый участок №284 за пять тысяч долларов.

«Оформили по членской книжке в кооперативе (при переходном периоде (2014 год), российские законы ещё не вступили в силу, а по старому законодательству этого было достаточно для оформления), и проживаем в ней постоянно, в дальнейшем планировали её приватизировать и прописаться по дачной амнистии», — рассказывает мужчина.

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Семья произвела капитальный ремонт дачного дома для круглогодичного проживания, подвели водоснабжение и электричество.

В 2014-2015 годах Геннадий пытался поставить участок на кадастровый учёт и приватизировать его, но в связи с переходным периодом Республики Крым в правовое поле Российской федерации, это оказалось невозможный. Ведь не было действующих законов, происходила перерегистрация самого СНТ «Залив» и отсутствовали необходимые полномочий у местных органов самоуправления.

А в конце 2015 года стало известно, что часть кооператива, в котором расположен дом семьи, идёт под снос, поскольку по этому направлению пролегают автомобильные подходы от строящегося моста через Керченский пролив.

«Наша семья очень ждала этого строительства и поддерживает его всей душой, но мы даже не представляли, какие проблемы оно лично нам принесёт. Мы, в составе инициативной группы от нашего кооператива, неоднократно обращались в органы власти разных уровней, единственный ответ, который мы получили, что мы не являемся собственниками, так как наши участки неприватизированные и, соответственно, не подлежат компенсации», — объясняет Геннадий.

Таким образом, приватизировать участок семья уже просто не успевает, так эта процедура длительная, сложная и дорогостоящая, ведь сначала необходимо провести межевание всего кооператива, и только потом приватизировать отдельные его участки.

Более того, как утверждает Геннадий, местные власти чётко заявили, что за неприватизированные участки компенсация выплачиваться не будет.

«Мы потратили все свои сбережения, надеялись жить в собственном доме, строиться и теперь остались ни с чем», — сетует пострадавший.

История Геннадия и его семьи тронула многих россиян. Так, чтобы помочь супругам, люди начали собирать денежные средства, лишь бы керчане не остались на улице.

Поддержка и сочувствие от соотечественников, безусловно, дело хорошее и похвальное, но столь серьёзную проблему нужно решать вместе с органами местного самоуправления. Важно помнить про людей, которым приходится терпеть определённые лишения, ради стройки века.



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