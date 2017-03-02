Керченский мост: что сделано на 2 марта

Готовы 256 опор, в том числе 197 опор автодорожного моста. Более 160 опор – в работе.

Погружены более 4150 свай из 7000 свай трех типов, предусмотренных проектом. В том числе погружено почти 3 тысячи трубосвай – основных свай проекта (это более 192 км стальной трубы).

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Собрано 39 пролетных строений (более 26 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тыс тонн, предусмотренных по проекту). В работе – более 60 пролетных строений.

Собрано более 5700 тонн металлоконструкций арочных пролетных строений (из почти 10 000 тонн).

Работы по сооружению железобетонной плиты проезжей части ведутся на таманской стороне и на острове Тузла: участки между опорами 8 – 16, 43 – 47, 169 – 179.

На объекте работает более 4,5 тысяч человек в сутки.

С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 116 млрд рублей (это более 50% от суммы госконтракта). На данный момент заказчиком строительства ФКУ Упрдор «Тамань» приняты выполненные работы на сумму 55 млрд рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ).

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