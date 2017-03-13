Керченский мост: что сделают к концу 2017 года

Сегодня, 13 марта, для журналистов провели пресс-тур по строительным площадкам Керченского моста. В ходе экскурсии по «стройке века» начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Дмитриевич Новиков рассказал о планах по строительству.

Стало известно, что до конца текущего года мостостроители планируют завершить установку всех опор на автомобильной части моста, также установить пролётные строения, произвести монтаж проезжего дорожного полотна на длиннокиллометровом участке, продолжать погружение свай для железнодорожной части моста, и производить сборку арок судовых фарватеров.

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«До конца года мы планируем завершить создание всех опор на автодорожной части моста, это 288 опор. Хотим установить пролётные строения на протяжении не менее 12 километров. Также планируется на 70 % выполнить работы по монтажу проезжей части и активно продолжать работы по погружению свай на ж/д части моста. Ключевым событием этого года будет монтаж арок судовых фарватеров», — делится с рабочими планами на 2017 год начальник ФКУ «Упрдор «Тамань».

Также Роман Новиков отметил, что Керченский мост — это уникальная стройка, которая реализуется с новыми конструкциями по традиционным технологиям.

Напомним, что масштабный проект планируется осуществить в сжатые сроки. Уже к концу 2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года — железнодорожной.



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