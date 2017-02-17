Керченский мост: что уже сделано

Лёд не остановил строительно-монтажные работы на Керченском мосту. Несмотря на минусовую температуру и обледенение пролива работы по возведению «стройки века» продолжаются в штатном режиме.

На сегодня уже готовы 244 опоры из 595, предусмотренных на объекте. В работе на данный момент более 150 опор. Погружено около 4000 свай трех типов. Опущено на опоры 28 пролетов, сегодня в работе – почти 60 пролетных строений. Также производится бетонирование плиты проезжей части на некоторых участках между опорами автодорожной части моста. Идут работы по надвижкам пролетных строений на морские опоры на участках между Тузлинской косой и островом Тузла и у западной оконечности острова Тузла в направлении фарватера.

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Напомним, что на объекте работает более 4 тысяч инженеров и рабочих, около 200 единиц техники и более 30 плавсредств. Строительство Крымского моста ведётся на 8 сухопутных и морских участках. Строительство моста через Керченский пролив идёт в срок и будет завершено в 2018 году.

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