Керченский мост даст жизнь миллионам особей русского осетра

На Таманском полуострове началась реализация трехлетней программы по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду обитания мальков русского осетра.
Она проводится в рамках экологической программы проекта Крымского моста.
«До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 миллионов мальков русского осетра. Работа разделена на 3 этапа. Первый выпуск молоди в реку Кубань – это 500 тысяч штук – запланирован до конца июня 2017 года», — пояснили в инфоцентре «Крымский мост».
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Для получения икры осетра нужно растить 10-12 лет, эта рыба долго созревает. Проводить забор икры у созревших осетров можно всего раз в 2-3 года, без угрозы для жизни рыбы.
Программа экологического сопровождения проекта Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях.
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