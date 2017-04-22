Керченский мост: для ж/д подходов нужны дополнительные инвестиции

Керченский мост строят с опережением графика. Это требует изменения сроков ввода железнодорожных подходов к нему, что, в свою очередь, также требует дополнительных инвестиций. Об этом со ссылкой на личные источники сообщает газета «Коммерсантъ».

Керченский мост, который объединит Крым с материковой частью России, активно возводят с февраля 2016 года. На этот проект из федерального бюджета было выделено 228 миллиардов рублей. Введение в эксплуатацию автомобильной части моста запланировано на декабрь 2018 года, а железнодорожной – на декабрь 2019 года. Однако на данном этапе известно, что строительство осуществляется с опережением графика.

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Изначально планировалось, что подходы к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) будут готовы в 2020 году. Но этот проект должен быть синхронизирован с вводом в эксплуатацию Керченского моста. Следовательно, программу развития железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна планируют завершить досрочно, в 2019 году вместо 2020 года, что меняет структуру ее финансирования.

Данный факт требует дополнительных вложений из бюджета. По информации газеты, речь идёт о сумме порядка 22,6 млрд рублей.

Пока остаются неизвестными источники финансирования, но, как пишет «Коммерсантъ», в протоколе Минтрансу, Минфину и ОАО «РЖД» дано поручение представить предложения по источникам финансирования.

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