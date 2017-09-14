Керченский мост — «двигатель» металлургической промышленности России

Строительство Керченского моста спровоцировало рост темпов развития металлургической промышленности в России. «Стройка века» буквально возрождает отрасль, испытывающую огромный дефицит заказов.

Как сообщают Известия, с декабря прошлого года металлургия «выросла» на 11%, что представляет собой рекордный темп роста. По словам экспертов, такой значительный скачок стал возможен благодаря двум масштабным российским проектам: строительству транспортного перехода через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири».

По данным «Газпрома» и Росавтодора, сказано в сообщении Известий, общий объем инвестиций в проект «Керченский мост» составил 227 млрд рублей.

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«Эти два проекта (Керченский мост и «Сила Сибири» — прим. ред.) останутся драйверами роста металлургии в ближайшее время», — рассказал Известиям независимый эксперт Леонид ХАЗАНОВ.

Так, одним из металлургических предприятий, занятых в строительстве Керченского моста, является ЗАО «Воронежстальмост», который некоторое время назад отправил в Керчь последний блок автодорожной части моста.

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