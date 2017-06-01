Керченский мост: эволюция мнений украинских СМИ

Строительство моста через Керченский пролив волновало украинские средства массовой информации еще с распоряжения руководства России о его постройке. Тогда, в марте 2014 года СМИ Украины еще старались давать объективную информацию. Как изменилось мнение Украины касательно транспортного перехода через Керченский пролив, читайте в материале KerchINFO.com.

Начало строительства моста в Крым

Итак, март 2014. В Украине все чаще выходят тревожные новости, в частности о том, что Российские войска взяли под контроль Керченскую паромную переправу. Попытки узнать у военных, что они там делают, у средств массовой информации успеха не вызывают. В то же время, в ряде редакций Украины начинает проходить информация о том, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому создается компания, которая будет заниматься постройкой Керченского моста.

Тогда еще четкой «политики партии», касательно перехода через Керченский пролив, не было. Жива была память о договоренности между Россией и Украиной о совместном строительстве моста. Опять же, ситуация с российскими военными на переправе и «майдан», дестабилизирующий ситуацию в стране. Люди попросту не знали, как и о чем писать, поэтому все публикации украинских СМИ были довольно лояльны.

Однако, по прошествии времени, после «революции достоинства», политика СМИ выровнялась, появились устойчивые «месседжи», такие как «российская агрессия», «оккупированный Крым», «стройка моста провалится» и тому подобное.

Читайте: Строительство автоподходов к Керченскому мосту ночью

Так, уже с лета 2014 года пошли материалы по «аннексии Крыма», борьбу Украины за Керченский пролив. Следом, в ряде украинских средств массовой информации, вышел ряд материалов о том, что Россия отбирает землю под строительство Керченского моста без согласия самих крымчан. Однако, опять же без критических высказываний, ссылаясь на факты. Объективно и без оценочных суждений.

Керченский мост и друзья Путина

«Веселье» началось в начале 2015 года. У же в конце января, пошли сообщения о том, что Керченский мост будут строить российские олигархи – друзья Путина. В информагенствах Украины прошло сообщение о том, что российский олигарх и друг Владимира Путина, Аркадий Ротенберг, будет принимать непосредственное участие в строительстве моста. И «темник», касательно друзей-олигархов, спускается властью до сих пор.

Вообще, СМИ Украины в 2015 году начали активнее интересоваться темой строительства моста в Крым. Все чаще информация стала проходить с ноткой иронии. Пока, только в заголовках. Так, в ряде редакций прошла информация касательно того, что на строительство моста деньги собирают ветераны.

Ледоход и прочие катаклизмы

Но уже к маю 2015 заголовки приняли тот облик, который имеют и сегодня. «Оккупационная власть строит мост через Керченский пролив», – в таком ключе рядовым украинцам была подана новость о начале строительных работ.

Дальше – больше. Украинские СМИ стали привлекать «экспертов», которые начали доказывать, что прошлый мост через Керченский пролив, простоял всего полгода, был разрушен ледоходом, и нынешнюю стройку ждет то же самое. Звучали мысли по поводу того, что если уж и строить транспортный переход, то тоннель, а не мост. Но, как показала практика, прогнозы украинских экспертов не подтвердились.

«Упадок» строительства моста: денег нет, экология уничтожается

К 2016 году, видя из российских и зарубежных СМИ, что мост строится, и ударными темпами, в дело включились так называемые «тролли». Поскольку самим украинским информагенствам в Крым приезжать не с руки, то они начали активно распространять «фейки». В частности, что у России кончились деньги на строительство моста, что соцсети Украины высмеивают «стройку века». В частности, ресурс «Сегодня.юа» распространил информацию о том, что российские ученые выяснили, что Крым сам смещается в сторону России, и Керченский мост уже не нужен. Также был представлен ряд комментариев, которые высмеивают и Россию в целом и Крымский мост в частности.

Кроме того, 2016 год отметился и «скандальными» материалами о том, что стоимость строительства Керченского моста возросла в 10 раз, однако, видео, почему-то ранее размещенное, на интернет-порталах и являющееся доказательством разворовывания денег на стройке, почему-то удалено.

Технику для строительства моста везут из Европы, все штучное и уникальное, а денег нет, плюс давят санкции – такими заголовками пестрили полосы украинских изданий летом 2016 года. А без техники мост не построить. Интересует вопрос, а каким же образом тогда продолжалась стройка?..

Также, не забывают упоминать и об экологии, которая уничтожается строительством. Прокуратура Крыма (которая находится в Украине), с завидной регулярностью подсчитывает ущерб, нанесенный природе. Он составляет то 10, то 20 миллиардов гривен, в зависимости от настроения «прокуроров».

Также, информацию о наборе на работу на Керченский мост, представляют как нехватку рабочей силы на строительстве. Нам это особенно странно, поскольку недостатка желающих на стройку – нет. В редакцию KerchINFO.com до сих пор поступает очень много звонков с просьбой объяснить, как все-таки устроиться работать на мост.

Керченский мост рухнет

Так и дожили мы с украинской прессой до 2017 года. Тут уже к делу начали привлекать ученых Российской академии наук. Так, практически во всех информагентствах Украины прошло мнение старшего научного сотрудника Российской академии наук, Института водных проблем РАН Юрия Медовара. Он отмечал, что возведение моста через Керченский пролив невозможно, поскольку дно не предназначено для строительства такого масштаба. Карстовые отложения, расслоения воды из-за двух рек, впадающих в море. Доводов приводилось много, и один из основных – если в Советском Союзе не построили – то и сейчас не смогут. Но ученый не учитывает тот факт, что со времен Советского Союза технологии продвинулись далеко вперед, и то, что считалось невозможным тогда, стало возможным сейчас.

Керченский мост смыло ужасным штормом

Эпический фейк запустило неизвестное украинское СМИ, использовав старое видео шторма в Сочи. Информацию быстро подхватила «желтая» пресса, и скоро интернет заполнили тысячи статей с разными названиями о «погибшем»Керченском мосте, но с одним и тем же видео, на котором рабочие с берега на мобильный телефон снимают разбушевавшуюся стихию.

Журналисты КерчьИНФО оперативно провели расследование и опубликовали правдивую информацию о месте съемки видео, а также несколько десятков фото реально строящегося и невредимого моста в Крым.

Порошенко сказал «Надо!», журналист ответил «Есть!»

За период с 2014 по 2017 годы, со стороны соседа прослеживается три главных тенденции, три главных посыла, которые преподносятся гражданам Украины: мост строят олигархи, которые разворовывают последнее, на стройке уничтожается экология, и третий, в последнее время весьма популярный вариант – в случае срыва строительства, Россия усилит агрессию на Донбассе, чтобы создать сухопутный коридор в Крым. И пока соседские средства массовой информации рассказывают, что строительство Керченского моста – очень плохо, сам Керченский мост строится ударными темпами и с опережением графика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

