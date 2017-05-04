Керченский мост: фото 4 мая

Керченский мост, купающийся в лучах весеннего солнца, выглядит потрясающе. Ежедневно несколько тысяч человек трудятся над созданием этого исполина.
Рабочие плавно переходят к подготовительным работам по асфальтированию моста. А это – подбор и испытание материалов, а также изготовление рецепта асфальтной смеси.
Продолжаются работы по строительству арок судоходных пролетов фарватерной части моста в Крым. Арка железнодорожного пролета вот-вот должна соединиться.
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Общая протяженность морских участков Крымского моста – более 6 км из 19 км. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор. Из них 25 уже готовы.
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