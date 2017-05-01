Керченский мост: фото май 2017

Сегодня Керчь отмечает праздник труда и весны. Однако мостостроителям не до празднования.Строительство Керченского моста кипит ежедневно. Стройка века не останавливается ни на минуту.
Исключением не стали и майские праздники. Пока вся страна отдыхает, нежится под таким долгожданным весенним солнцем, мостостроители делают своё дело.
Читайте: Керченский мост: вид с набережной
Напомним, керченский мост будет протяженностью 19 км. Автомобильную его часть введут в эксплуатацию в декабре 2018 года, в железнодорожную через год — в декаре 2019 года.
Фото: Даня Глухов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: