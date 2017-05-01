Керченский мост: фото май 2017

Сегодня Керчь отмечает праздник труда и весны. Однако мостостроителям не до празднования.Строительство Керченского моста кипит ежедневно. Стройка века не останавливается ни на минуту.

Исключением не стали и майские праздники. Пока вся страна отдыхает, нежится под таким долгожданным весенним солнцем, мостостроители делают своё дело.

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Напомним, керченский мост будет протяженностью 19 км. Автомобильную его часть введут в эксплуатацию в декабре 2018 года, в железнодорожную через год — в декаре 2019 года.

Керченский мост май 2017 года фото

Строительство судоходной арки Керченского моста фото

Фото: Даня Глухов

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