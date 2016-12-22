В Керчи прошел финал конкурса детских работ «Я — строитель Керченского моста».

Множество керченских школьников, которые проявили желание участвовать в конкурсе, в течении нескольких месяцев трудились над своим видением Керченского моста.

20 декабря все работы юных талантов представили в Картинной галерее города, где и подвели итоги конкурса. Одним из победителей был признан Максим Якимов, который попытался перенести на бумагу фотографию Керченского моста.

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Мостостроители, в свою очередь, преподнесли специальный приз Ксении Кабанец, которая совместно с родителями, смастерила настоящую уменьшенную копию моста: с отдельной линией для автомобилей и железнодорожного транспорта и аркой.

Все участники конкурса получили призы и подарки от мостостроителей и сотрудников музея, поэтому обиженным не остался никто.

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