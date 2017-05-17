Керченский мост и дачники: деньги или участок?

В Керчи продолжается эпопея с дачными участками, которые попадают под изъятие в связи со строительством автомобильных подходов к Керченскому мосту. На данном этапе проблема перешла из раздела жалоб и обвинений на более серьёзный уровень — общения с представителями заказчика и руководством города.

Вчера, 16 мая, состоялась встреча участников ТСН СНТ «Залив» с заместителем главы администрации Керчи Романом КИРИЧЕНКО и главным инженером ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» БОЧЕНКОВЫМ Александром.

Напомним, что основная проблема заключается в том, что порядка 50 участков садового товарищества попадают под изъятие, так как находятся в защитно-санитарной зоне строительства автомобильных подходов в транспортному переходу через Керченский пролив. Около 15 из этих участков не были своевременно приватизированы, в связи с чем их владельцы, согласно законодательству, лишаются возможности получения материальной компенсации за изъятие участков.

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Однако керченские дачники не готовы без боя отдать свои территории, которые для некоторых являются единственным местом жительства.

Таким образом, в ходе встречи Роман Анатольевич, идя на встречу керчанам, озвучил два возможных варианта выхода из сложившейся проблемы:

— перераспределение земельных участков, и кооператив самостоятельно нарезает территории;

— разработать проект межевания территории и оформить правоустанавливающие документы, чтобы в итоге получить компенсацию.

Во втором варианте, как отметил Роман КИРИЧЕНКО, администрация города готова в кротчайшие сроки выполнить все, зависящие от неё обязательства. Однако межевание территории должно осуществляться за счёт средств участников кооператива.

Главный инженер ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» БОЧЕНКОВ Александр, в свою очередь, предложил проводить подобные собрания в здании администрации города еженедельно, чтобы поэтапно прийти к решению, которое бы устроило каждую из сторон.

Следовательно, сейчас у членов ТСН СНТ «Залив» есть неделя для того, чтобы решить какой из вариантов им предпочтителен и двигаться в этом направлении.

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