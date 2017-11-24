Керченский мост и Симферополь может соединить железная дорога

Крымское Министерство экономического развития разрабатывает проект строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю. Об этом редакции КерчьИНФО сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма был рассмотрен Межведомственной рабочей группой. Данное предложение разработано проектной группой консорциума в составе «Инжпроектизыскания», «Гипрогор», «МСУ Маяк», «ЖСК», ВЭО России с участием специалистов «Гипротранспуть», «Трансинжпроект», «Кавгипротранс», «Сибгипротранс», «Трансинжпроект» и «Ростовгипрошахт».

В проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой «Таврида». Потенциально такой вариант имеет высокий экономический эффект и социальную значимость. По мнению специалистов, это может стать самым кратким маршрутом между Керчью и Симферополем, и послужит прямым продолжением железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Читайте: Железнодорожные подходы к Керченскому мосту: сроки, сметы и контракты

По предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 км оценивается в 35 млрд.рублей. При этом для строительства железной дороги могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных (концессионных) облигаций.

Первым этапом планируется запустить железную дорогу от Керчи до Феодосии (2018-2019), протяжённостью 94,3 км, затем Феодосия – Белогорск – Симферополь (121 км). Также на ближайшие два года запланировано строительство ж/д вокзалов и ТПУ в Феодосии, Белогорске и Симферополе, пяти новых станций на этом участке, а также двух новых пассажирских узловых станций в Феодосии и Симферополе.

Читайте: «Крымский мост» опережает «Керченский»

В проект также внесли строительство новых узловых ж/д станций для грузовых поездов со сменой тяги? реконструкцию узловой ж/д станции Джанкой, текущий ремонт железной дороги на участке Феодосия – Джанкой – Симферополь, и строительство и реконструкция существующих локомотивных и вагонных депо в Феодосии и Симферополе.

Читайте: Строители Крымского моста соединили автодорожными пролетами косу и остров Тузла

Вторым этапом (2020-2021) будут строить железнодорожный путь Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (протяжённость участка – 132 км). Железную дорогу Симферополь – Саки – Евпатория (протяженность участка – 62,2 км), железнодорожную ветку от аэропорта Симферополя до нового ж/д вокзала на севере Симферополя (протяженность участка – 8 км).

Также на эти годы запланирована реконструкция ж/д вокзала в г. Саки, строительство логистического центра в районе аэропорта Симферополя и реконструкция существующей автомобильной дороги Белогорск – Приветное (Протяженность 45 км).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

