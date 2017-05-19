Керченский мост: как изменился за год

Керченский мост разрастается с каждым днём. На нем трудятся 7 тысяч человек со всех уголков нашей необъятной страны. За сравнительно недолгий период — за год — Керченский мост изменился до неузнаваемости.

Сегодня это масштабный объект, за строительством которого следят далеко за пределами России. Если в июне прошлого года лишь специалисты могли предположить, где и что возводиться, то сегодня, в мае 2017 года мост виден каждому керчанину.

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Важно отметить, что совсем немного времени остается до важнейшего события — соединениях двух сторон моста в районе фарватера. Ориентировочно в августе/сентябре 2017 года будет установлена арка, которую сейчас активно собирают на керченской площадке объекта.

На период установки арки даже будет приостановлено курсирование паромов через Керченский пролив на несколько дней.

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