Керченский мост: как пройдет транспортировка арок

Ученые из Санкт-Петербурга смоделировали операцию по транспортировке железнодорожной и автомобильной арок. Транспортировка должна будет осуществляться по морю.

В ходе моделирования специалисты установили, какие максимальные нагрузки выдержит транспорт в ходе проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Тамань». Кроме того, в ведомстве отмечается, что такая транспортировка – одна из самых сложных операций не только на «стройке века», но и в Российской практике в целом.

Данное мероприятие позволило в режиме реального времени проследить продвижение системы, с учетом влияния внешних факторов и минимизировать возможность выхода арки, понтонов и буксиров за границы судоходного канала.

Арки Керченского моста – самые массивные части Керченского моста. Железнодорожная арка весит почти шесть тысяч тонн, автомобильная – четыре. Длина конструкции составляет порядка двухсот метров. Транспортировку усложняет как глубина Керченского пролива, которая практически равна осадке понтонов, так и нестабильный ветер проливе.

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При проведении моделирования были изготовлены в масштабе 1:60, понтоны и буксиры. Выяснилось, что максимальная безопасная скорость ветра при транспортировке составляет 10 метров в секунду. При этом есть три варианта расположения буксиров (к примеру когда в носовой части работает один буксир-тягач на буксирной браге, а в корме – два буксира-тягача).

Кроме того в сообщении отмечается, что сейчас с керченской стороны идут работы по углублению дна, для безопасного передвижения системы. Комплекс, который будет перевозить арки строится в Севастополе на «Севморзаводе». Это – четыре понтона, объединенных вместе по типу катамаранов. Сами судоходные арки собираются в стапелях на стороне Керчи. Уже готово порядка 70%



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