Керченский мост: мнение керчанки

Сейчас я вам объясню. Понимаете, какая штука.

«Крымский мост» – это, бесспорно, выдающееся инженерное сооружение, но это всего лишь выдающееся инженерное сооружение. Это исключительно важный и уникальный транспортный переход и мы всегда будем им гордиться независимо от названия.

А «Керченский мост» – это мечта.

Это как… о чем вы несбыточно мечтали в детстве? Телепорт? Летающий автомобиль? Машина времени? Коммунизм?.. Я хочу сказать, что была такая штука как «керченский мост», о которой говорили с изумлением, недоверием и восторгом задолго до 2014 года. Все знали, что он уже почти был, что даже поезд проехал по нему однажды, но в это не верилось до конца, это было нашим мифом, нашей детский сказкой и совершенно, подчеркиваю, несбыточной мечтой.

Когда время от времени о мосте вспоминали, он казался еще более нереальным, еще более сказочным обещанием невозможного. Когда в Крым приезжал Юрий Лужков и говорил о планах строительства моста, это было как если бы в заброшенный моногород при умирающем заводе приехал Зюганов с обещанием построить коммунизм. Но в отличие от Зюганова (и крымчане это понимали) у Лужкова были деньги. И мысль «а вдруг?» все-таки предательски мелькала, и детская мечта на секунду широко раскрывала глаза и с надеждой смотрела в пролив. И при этом все, буквально все знали, что его никогда не построят, этот керченский мост.

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Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это очень личное. Что процент таких как я, ничтожно мал. Но локальный миф не перестает быть мифом и надежду не обесценивает малое число надеющихся. Я с удивлением читаю иногда комментарии крымчан, которым искренне непонятно, почему мост может быть керченским, ведь он не заканчивается в Керчи, а напротив, открывает путь в Крым, где есть Ялта, и Симферополь, и Бахчисарай, и легендарный Севастополь. Да и где та Керчь, да и сколько там той Керчи.

И людям, выросшим вне зоны действия этого мифа, этой несбыточной, неумирающей более полувека мечты, трудно найти аналогию. Разве что телепорт. Или коммунизм, как вам будет угодно.

Безусловно, для всех керчан мост всегда будет Керченским мостом. В этом не будет ни местечковости, ни пиара – ничего кроме абсолютной и неминуемой справедливости и поразительного, ясного и детского понимания осуществленной мечты.

Когда я голосую за Керченский мост, я не выбираю название мостовому переходу.

Я констатирую факт удивительного чуда, о котором я знала всю свою жизнь, и которому – как я думала всю свою жизнь, не дано свершиться никогда.

Тата Пучкова

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