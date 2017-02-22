Керченский мост может разрушить «Крымскую Атлантиду»

Строительство Керченского моста может разрушить уникальный памятник археологии. Учёные и специалисты настаивают на ускоренном исследовании античного городища Акры, которая находится под Керчью. Подводные археологи заявляют, что так называемая «Крымская Атлантида» может пострадать из-за строительных работ на Керченском мосту.

Напомним, что за многие столетия никакие многочисленные морские штормы не повлияли на сохранность затопленного античного города Акра. И вот сейчас, стало известно, что работы, которые ведутся по возведению Керченского моста, меняют гидрологический режим и в южной части пролива течение значительно видоизменяется, что в будущем грозит разрушению памятника археологии.

Напомним, что раннее руины античного города Акра на дне Керченского пролива планировали сделать подводным парком. От прежней задумки исследователям пришлось отказаться по ряду некоторых причин. Одной их проблем на пути преобразования Акры в объект подводного туризма стал режим ветра в южной части Керченского пролива, который не позволяет регулярно заниматься дайвингом в этом участке. Второй — отсутствие инфраструктуры и сложности законодательства.

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Напомним, что в Крыму, дайвинг и подводный туризм в целом, к сожалению очень слабо развиты. На пути его реализации на полуострове встают многие затруднения, например действующий приказ ФСБ №515, по которому каждый ныряющий с аквалангом должен сперва зарегистрировать свой баллон в пограничной службе.

Несмотря на все трудности дайвинга в Крыму, учёные и археологи не теряют надежды, что их находки станут в будущем объектами подводных туристических маршрутов. Они верят в то, что на полуострове откроют дайвинг-центры и создадут необходимую для подводного туризма инфраструктуру.

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