Керченский мост научили выражать эмоции

Мессенджер «Telegram» выпустил серию стикеров для обмена сообщениями, главным героем которых стал Керченский мост. А если точнее – один из ключевых его элементов – судоходная арка.

Теперь, по задумке художников, арка моста может вам улыбнуться, подмигнуть, показать большой палец вверх, или например, показать язык. Всего выпущено двенадцать тематических изображений на основе самых «топовых» эмоций, используемых пользователями в переписке, – передает инфоцентр Керченского моста.

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Идея создания таких «смайлов» была почерпнута из онлайн-раскраски, которая есть на сайте Керченского моста и расположена по адресу http://www.most.life/multimedia/paintbook/#!page=1

Там находятся несколько изображений для раскрашивания, на которых нарисована строительная техника и рабочие «стройки века». Каждая картинка сопровождается стихотворениями детского писателя Андрея УСАЧЕВА.

Напомним, Керченский мост уже не раз становился объектом «посягательств» творческих людей. Так, среди школьников Керчи регулярно проводятся конкурсы рисунков, посвященных тематике строительства, а в марте текущего года Глава Крыма Сергей Аксенов открыл выставку «Крымский мост. Фантастическая реальность», посвященную находкам, обнаруженным в ходе строительства моста в Крым.

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