Январь подходит к концу, и можно наглядно посмотреть, на каком этапе сейчас находится строительство моста, какие работы завершены, а какие — только в процессе.

На видео сайта КерчьИНФО видно, как идут работы на «стройке века», которая в будущем свяжет Крым с материковой Россией.

Одной из самых ожидаемых новостей, касающихся строительства Керченского моста, стала новость о начале работ по строительству ж/д подходов к мосту в Крым.

Читайте: Мост в Крым: фото 24 января

Будем надеяться, что мост будет построен в обещанные сроки, и к концу 2018 жители Крыма и материковой России смогут свободно передвигаться по нему.

Cтроительство Керченского моста, январь 2017

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

