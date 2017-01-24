Январь подходит к концу, и можно наглядно посмотреть, на каком этапе сейчас находится строительство моста, какие работы завершены, а какие — только в процессе.
На видео сайта КерчьИНФО видно, как идут работы на «стройке века», которая в будущем свяжет Крым с материковой Россией.
Одной из самых ожидаемых новостей, касающихся строительства Керченского моста, стала новость о начале работ по строительству ж/д подходов к мосту в Крым.
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Будем надеяться, что мост будет построен в обещанные сроки, и к концу 2018 жители Крыма и материковой России смогут свободно передвигаться по нему.