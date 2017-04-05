Керченский мост: новый этап строительства

Операция по монтажу (надвижке) пролётов автодорожной части Керченского моста на морские опоры началась в акватории со стороны Керчи.

«На керченском участке автодорожного моста стартовало сооружение пролётов автодорожного моста над акваторией. Операция идёт методом продольной надвижки», – сообщили в пресс-службе заказчика.

Напомним, над возведением моста в Крым работает около 7 тысяч рабочих со всех уголков России.

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Автомобильную часть моста планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную ровно через год — в декабре 2019 года.

На глубину от 12 до 90 м погружены почти 4 600 из 7 000 свай трёх типов. Строители уже соорудили 281 опору из 595. Ещё 170 опор находятся в работе. Собрано более 32 тыс тонн металлоконструкций пролётов. Укрупнено более 6,4 тысяч тонн металлоконструкций арок из запланированных 10 тысяч тонн.



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