Керченский мост онлайн: бетонирование пролета

Пресс-служба строительства Крымского моста сделала подарок всем тем, кто интересуется ходом работ на стройке века. Теперь за отдельными эпизодами строительства моста в Крым можно наблюдать онлайн.

Сегодня все пользователи сети интернет могут наблюдать за тем, как строители Керченского моста производят очередную технологическую операцию. Именно сейчас идет заливка бетоном одного из пролетов Крымского моста.

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Работы проводятся под навесом (так называемым «тепляком) для того, чтобы сохранить рабочий температурный режим застывания бетона.

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