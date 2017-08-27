Керченский мост ОНЛАЙН. Транспортировка арок

Журналисты сайта КерчьИНФО сегодня наблюдают онлайн за строительством Крымского моста и готовы в прямом эфире дать информацию про перемещение арки Керченского моста на фарватер.

06:00 На данный момент визуально железнодорожная арка Керченского моста уже находится на плавопорах (понтонах). Буксиры находятся неподалеку.

Подготовка к принятию железнодорожной арки Керченского моста на плавопоры

07:00 Над Керченским проливом висит дирижабль, который в режиме онлайн передает метеоданные строителям Керченского моста

08:00 На технологической площадке «Керчь» визуально ничего не происходит. Операции по погрузке пролетного строения будут длиться около 15 часов. Возможно, сейчас идет подтверждение погодного «окна», так как ветер стал усиливаться.

08:15 Напомним, что происходило на ТП «Керчь» вчера: Понтоны наполнились балластом, после чего их в погруженном завели под арочный пролет. Затем плавопоры были точно сориентировать под железнодорожной аркой, и началась откачка балласта. На данный момент плавопоры в любой момент могут снова начать откачку балласта, чтобы принять на себя весь груз арки и приподнять ее над откаточным пирсом.

08:30 Процесс снятия арки с пирса и прием ее на плавопоры займет еще 2-3 часа. Каждый миллиметр движения понтонов и арок будет отслеживаться специалистами.

09:00 Фотограф сайта КерчьИНФО подготовил серию утренних фотографий, сделанных с горы Митридат и городской набережной Керчи, на которых запечатлена железнодорожная арка на технологической площадке «Керчь». Еще совсем немного, и арка тронется в путь, а на строительной площадке закипит работа по строительству автомобильного моста.

А вы знаете, как будет устроен автомобильный мост на ТП «Керчь»?

09:30 Завершаются работы по погрузке арочного пролета на плавучие опоры. Из отсеков плавопор постепенно сбрасывается балласт, понтоны поднимаются, плавучие опоры принимают арку на себя. Передача веса арки на плавучие опоры произойдёт, когда отметка погружения на плавопорах составит 3 метра 6 сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Веб-камера, с которой будет видно движение арок Керченского моста

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