Керченский мост: переселенцы все еще в «режиме ожидания»

Введение в эксплуатацию новых домов для переселенцев с ул. Цементная Слободка задерживается. Жителей просят подождать еще некоторое время.

Два трёхэтажных дома, которые строятся для переселенцев с ул. Цементная Слободка, которые попали в санитарную зону строительства Керченского моста, еще не готовы для жизни. На объекте продолжаются работы по благоустройству территории и самих помещений. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил представитель генподрядчика «КРЭЧ-15» Вениамин Таничев.

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Специалист отметил, что задержка вызвана неблагоприятными погодными условиями, с которыми работники столкнулись в зимний период.

«Я думаю, в течении недели работы будут завершены», — сообщил Вениамин Александрович.

Напомним, что сроки окончания строительства уже не раз изменялись. В ноябре 2016 года даже был уволен бывший генподрядчик. Глава РК Сергей Аксёнов, в свою очередь, заявил, что к 1 марта жители ул. Цементная Слободка должны переехать в новые квартиры.

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