Учащиеся Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут привлечены к строительству Керченского моста.

Летом 2017 года студенты МГУ ознакомятся с различными этапами возведения конструкции и с делопроизводством, примут участие в его возведении и станут почётными членами стройотряда Керченского моста.

Напомним, что такое решение было принято 25 января на встрече с главой государства Владимиром Путиным. В ходе которой один из студентов университета обратился с просьбой к президенту России о том, чтобы учащихся МГУ отправляли на стройки государственного масштаба. Такие, например, как Керченский мост или несколько других объектов, возводящиеся для будущего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

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Только самые успешные в учёбе и талантливые студенты поедут в летний период на Таманский полуостров и проведут трудовой семестр на строительном объекте Керченского моста. Всем практикантам будет поставлен индивидуальный комплекс заданий, по итогам выполнения которых, будет оцениваться их практика. Учащиеся университета будут работать 5 дней в неделю и иметь полноценный восьмичасовой рабочий день.

Росавтодор уже не раз привлекал молодых специалистов российских вузов для участия в строительстве крупных инфраструктурных объектов. Вся практика проходила очень успешно и плодотворно, поэтому организация планирует и дальше привлекать студентов для работы на стройплощадках и увеличивать численность таких стройотрядов.

А самой обсуждаемой новостью Керчи этой недели, стало фейковое видео, на котором снят шторм, якобы разрушающий конструкции строящегося Керченского моста.

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