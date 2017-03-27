Керченский мост попал на «Карту убитых дорог»

Проект ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активно используется интернет-пользователями. На карте в Керчи отмечают все большее количество дорог. В список даже попал строящийся Керченский мост.

Карта убитых дорог, которую разработал Общероссийский народный фронт, продолжает разрастаться и становиться все более яркой. Если еще несколько недель назад Керчь на карте не выделялась и могло показаться, что в нашем городе и вовсе нет проблем с дорожным покрытием. То уже сейчас ситуация стала больше похожа на правду. Проблемных участков, согласно карте, в городе стало больше.

Так, в «убитые» дороги Керчи попала проезжая часть по ул. Мирошника (район спортивного клуба «Проспорт»), дорога, ведущая из центра города в район Аршинцево (всё шоссе Героев Сталинграда, переходящее в ул. Орджоникидзе), межквартальные дороги в районе улицы Юнатов и проезжая часть по ул. Цементная Слободка.

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Безусловно, это далеко не все керченские дороги, которые необходимо занести в эту карту. Однако факт, что их все-таки там отмечают оставляет надежду на исправление ситуации.

Наиболее удивительным оказалась следующая пометка: Керченский мост.

Согласно данным проекта «Карта убитых дорог», Керченский мост также причислен к не самым удачным дорожным покрытиям. Это не может не удивлять. Ведь эта дорога по сути еще попросту отсутствует. И как проект, над которым работают около 7 тысяч человек, за которым следят миллионы людей по всему миру, который станет настоящей артерией не только России, но и всей Европы может быть плохим?



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