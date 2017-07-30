Керченский мост: последние новости

Строительство Керченского моста в июле продолжается ударными темпами. Вероятность того, что движением по автомобильной части моста в Крым будет открыто раньше намеченных сроков, становится все больше.

На чем основывается наша уверенность? Каждый из участков строительства Керченского моста уверенно продвигается вперед, причем темпы строительства заметно возросли по сравнению с прошлыми месяцами.

Так, уже практически смонтированы все крупные фрагменты автомобильной арки моста на технологической площадке «Керчь». Еще чуть-чуть, и обе арки отправятся в свое «путешествие» к фарватерным опорам, которые, в свою очередь, растут не по дням, а по часам.

На фарватерные опоры железнодорожного моста уже установлены ригеля — концевые конструкции, на которых непосредственно будут монтироваться железнодорожная арка. Опоры автомобильной части моста также строятся очень быстро, чтобы в августе принять на себя автомобильную арку.

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Со стороны Тамани строители автомобильного моста уже надвинули полотно моста до опор, которые ступенчато поднимаются до самого фарватера, и вот-вот начнут надвижку вплоть до фарватерных опор.

Посмотреть на строительство Керченского моста приезжает много людей. И даже сейчас, когда в Керчи непогода, идет дождь и размыло подъезды к смотровой площадке моста в Крым, количество любопытных не уменьшается. По грязи керчане и гости Крыма едут, чтобы своими глазами убедится в том, что Крымскому мосту — быть!

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