Ни морозы, ни снегопад, ни даже слухи в интернете не мешают работникам Керченского моста продолжать стройку века.

На мосту продолжается укрупнительная сборка пролетных строений моста, армирование ростверков опор, а в специальных защитных шатрах — «тепляках» — идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

Напомним, как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, в СМИ стремительно набирает популярность видео с громким названием «Шторм разрушил Керченский мост». На нем видно, как шторм поднял волны высотою в несколько метров, которые сносят все на своем пути.

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Однако, на самом деле оказалось, что видео — старое. Оно было снято в 2009 году в Сочи.

Керченский мост фото 31 января

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