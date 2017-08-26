Керченский мост поспособствовал укреплению рубля

Возведение крупномасштабных проектов в России способствует укреплению курса национальной валюты. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Во втором квартале текущего года в значительной степени увеличилось число строительных работ в стране.

По предположению информационно-аналитического комментария Банка России, этому поспособствовала реализация крупных проектов строительства.

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Прежде всего, речь идёт о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири».

В сообщении банка также отмечается, что нынешний показатель достиг пика за последние пять лет.

Напомним, что строительство Керченского моста стартовало в феврале 2016 года. На этот проект было выделено 212 миллиардов рублей. Это будет самый длинный мост в России, который достигнет 19 км. В декабре 2018 года планируется ввести в эксплуатацию автомобильный переход, а в декабре 2019 года – железнодорожный.

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